Daders van gigantisch The Last of Us:Part II lek bekend bij Sony

Deze week was er in het nieuws dat er gigantische spoilers voor The Last of Us:Part II waren gelekt. Sony heeft in een statement aangegeven dat ze weten wie de daders zijn.

Hoewel het gerucht in de rondte ging dat het om een zure ex-medewerker zou gaan van Naughty Dog, heeft Sony in een bericht aan Gameindustry gezet dat de lekkers geen onderdeel maakten van Sony Interactive Entertainment of Naughty Dog.

Het is nog bekend wat Sony nu gaat doen, maar de kans is groot dat de personen aangeklaagd gaan worden.