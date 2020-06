Cyberpunk: Edgerunners anime komt in 2022 naar Netflix

CD Projekt Red en Studio Trigger komen in 2022 met een Cyberpunk 2077 anime op Netflix, genaamd Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk: Edgerunners vertelt een op zichzelf staand verhaal van tien afleveringen over een straatkind dat probeert te overleven in een door technologie geobsedeerde stad van de toekomst. Omdat hij alles te verliezen heeft, kiest hij ervoor om in leven te blijven door een edgerunner te worden – een huursoldaat die ook bekend staat als een cyberpunk.

CD Projekt Red, de ontwikkelaar van de game Cyberpunk 2077, produceert de serie met een creatief team bestaande uit hetzelfde talent dat eerder werkte aan The Witcher 3: Wild Hunt en Cyberpunk 2077. Het team van CD Projekt Red werkt aan deze serie sinds 2018.

Het veelgeprezen in Japan gevestigde animatiebedrijf Studio Trigger zal dienen als de animatiestudio van de serie en de wereld van Cyberpunk tot leven brengen met hun kenmerkende, levendige stijl.

Hiroyuki Imaishi (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare) regisseert de serie samen met assistent-regisseur Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Promare), creative director Hiromi Wakabayashi (Kill la Kill), character designers Yoh Yoshinari (Little Witch Academia, BNA: Brand New Animal) en Yuto Kaneko (Little Witch Academia), en het aangepaste scenario van Yoshiki Usa (SSSS.GRIDMAN, Promare) en Masahiko Otsuka (Gurren Lagann, Kill la Kill, Promare).

De soundtrack van de serie wordt gecomponeerd door Akira Yamaoka (Silent Hill-serie).

Adam Badowski, Cyberpunk 2077 Game Director en CD Projekt Red Head of Studio, laat in een reactie weten:

“We zijn verheugd om eindelijk te onthullen dat we aan een anime werken in de Cyberpunk-wereld. We hebben zowat alle cyberpunk-fictie verslonden die er is om naar te kijken, te lezen en te spelen; het is een genre dat zoveel ruimte laat voor creativiteit en zo’n sterke invloed op ons heeft gehad. Cyberpunk: Edgerunners is onze liefdesbrief aan cyberpunk als geheel en aan verhalen die in geanimeerde vorm worden verteld. ”

Masahiko Otsuka, CEO van Studio Trigger, meldt:

“Wij bij Trigger zijn verheugd om samen te werken met CD PROJEKT RED om een gloednieuw verhaal te creëren dat zich afspeelt in de wereld van het langverwachte Cyberpunk 2077. Het is een enorme uitdaging om dit universum aan te passen tot een anime, maar we gaan deze uitdaging graag aan.”

Regisseur Hiroyuki Imaishi voegt toe:

“Ik heb altijd al van cyberpunk gehouden als genre, maar vond het altijd moeilijk om origineel werk te creëren binnen dit genre. Dat is waarom ik erg verheugd ben om met CD PROJEKT RED aan dit project te werken. Het zal niet gemakkelijk zijn om zowel game- als anime-fans te plezieren, maar ik houd van een uitdaging en ik kijk uit naar de productie. We zullen ons best doen om aan de verwachtingen te voldoen en deze te overtreffen. “

Cyberpunk 2077 wordt op 19 november verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ook komt de game naar Google Stadia, PlayStation 5 en Xbox Series X.