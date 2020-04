Cyberpunk 2077 wordt geen launchtitel voor Xbox Series X en Playstation 5

CD Projekt heeft volgens VGC aangegeven dat Cyberpunk 2077 geen next-gen launch titel zal worden.

Hoewel het al eerder door de Poolse ontwikkelaar duidelijk was gemaakt dat de Xbox One-versie van het spel een boost zal krijgen op de Xbox Series X, was het nog niet duidelijk of er ook een aparte next-gen versie zou worden uitgegeven. CD Projekt heeft niet ontkent dat er een PS5 en Xbox Series X-versie zullen komen, maar heeft wel duidelijk gemaakt dat deze niet bij de launch van de consoles beschikbaar zullen zijn. Er is nog geen datum genoemd, maar er is wel gezegd dat we ‘langer zullen moeten wachten’ erop.

Wat vinden jullie ervan dat Projekt Red niet direct een next-gen versie op de markt brengt?