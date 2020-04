Cyberpunk 2077 krijgt een speciale Xbox One X console

De limited-edition 1TB Cyberpunk 2077 console, gemaakt door ontwerpers van CD Projekt Red en Microsoft, geeft het stedelijke verval en de levendige technologie van Night City goed weer.

Het ontwerp bevat glow-in-the-dark-elementen, aangepaste decoratieve panelen, LED’s, kleurverschuivingseffecten en textures, allemaal gebaseerd op de toekomstige en duistere setting van Cyberpunk 2077. De console wordt geleverd met een draadloze Xbox controller die uniek is geïnspireerd op het personage Johnny Silverhand, met een half natuurlijk, half cyberontwerp. De controller is later dit jaar verkrijgbaar als onderdeel van de bundel en kan nu ook afzonderlijk worden gekocht bij geselecteerde retailers, waaronder de Microsoft Store.

Naast de console en controller vind je in de bundel een digitale downloadcode voor Cyberpunk 2077 voor Xbox One en andere verrassingen die binnenkort worden aangekondigd. Aanvullende details over de bundel en controller zijn beschikbaar op de website.

Cyberpunk 2077 is vanaf 17 september verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De Google Stadia-versie staat gepland voor release in 2020