Cyberpunk 2077 heeft vijf soorten schaamhaar

Dat de customization-opties van Cyberpunk 2077 eindeloos lijken, blijkt wel uit het feit dat spelers kunnen kiezen uit vijf soorten schaamhaar.

Kotaku mocht de eerste vier uur van de game al ervaren en kwam tijdens het customizen van hun personage erachter dat je vijf keuzes hebt voor schaamhaar.

Daarnaast zullen er verschillende huidtypes, ogen, wenkbrauwen, monden, kaken, oren en een veelheid aan kapsels zijn. Je kunt er ook voor kiezen om geen cyberware, littekens, piercings, tatoeages, make-up te gebruiken en je kunt jezelf zelfs oneffenheden bezorgen.

Uiteraard krijg je de keuze om je geslachtsdelen wel of niet aan te passen en blijkbaar heb je ook keuze uit drie verschillende soorten tepels. Mocht je dit allemaal niet zo interessant vinden, kun je deze optie gewoon uitschakelen.

Het is zelfs mogelijk om je hele personage door de game zelf te laten genereren als je daar geen behoefte aan hebt.

Cyberpunk 2077 komt op 19 november uit voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Ook komt de game naar Google Stadia, PlayStation 5 en Xbox Series X. Voor die laatste twee zal er in 2021 een update komen die de game van een ‘robuuste upgrade’ zal voorzien.

Vinden jullie dat het customizen in deze game te ver gaat of kunnen jullie dit wel waarderen? Laat het ons vooral weten in de reacties!