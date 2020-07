Crysis Remastered een paar weken uitgesteld

Eerder deze week lekte al een trailer en wat info over Crysis Remastered uit. De info blijkt te kloppen, maar de game wordt echter wel uitgesteld.

In een bericht op het officiële Twitter-kanaal van de serie laat de uitgever weten dat de game een paar weken later zal komen. Die extra tijd wordt gebruikt om van Crysis Remastered een game met hoge kwaliteit te maken.

We would like to share an important update with you all! pic.twitter.com/ylu0OisDf3

— Crysis (@Crysis) July 1, 2020