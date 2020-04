Crysis Remastered mogelijk niet de enige uit de serie

Nadat vorige week Crysis Remastered werd aangekondigd, lijkt er meer remasters uit de serie in het verschiet te zitten.

Crysis Remastered werd naar een paar teasers en een lek dan eindelijk door Crytek aangekondigd. De game die voorzien wordt van visuele upgrades waaronder ray tracing, is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Echter spreekt aber SInteractive’s Chief Creative Officer Tim Willits over meerdere games op Twitter. Je zou denken dat het om een foutje gaat, maar dan zou die twee keer dezelfde fout maken. Opvallend genoeg zijn ook zijn Tweets inmiddels weer verwijderd.

Het is ook opvallend dat er nog niks bevestigd/ ontkend is, maar wel de Tweets verwijderd zijn. Zodra we iets horen, laten we je het weten!