Crysis Remastered gelekt voor pc, PS4, Xbox One en Switch

Het zat er eigenlijk al aan te komen, maar voordat Crytek iets officieels onthuld heeft, is de komst van Crysis Remastered gelekt.

Eerder deze week gaf het Twitter-account van de serie na vier jaar weer een teken van leven en het leek een simpele optelsom. Dat is dus ook gebleken, want Crysis Remastered is namelijk gelekt via het cookie-beleid van de officiële website. Inmiddels is de pagina al verwijderd, maar er zijn al genoeg details gelekt.

Crysis Remastered is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. De game krijgt uiteraard verbeterde visuals, hogere resoluties, maar maakt ook gebruik van de ray tracing API van de Cryengine.

De omschrijving die erbij stond vermeldde het volgende: