EA heeft laten weten dat eigenaren van de cross-gen games van de uitgever gratis een upgrade krijgen voor de PS5 of Xbox Series X.

Dit maakte de uitgever bekend tijdens de presentatie van hun jaar en kwartaalcijfers. Ondanks dat deze upgrades gratis aan geboden worden, denkt CFO Blake Jorgensen dat het niet ten koste zal gaan van hun omzet over het gehele jaar.

“Note that this year, the phasing includes the effect of revenue recognition from the games we are launching for the current generation of consoles that can also be upgraded free for the next generation. We’ve made a preliminary estimate of that impact in the phasing, but it should be noted that this will not affect net bookings for the full year, nor cash flow, just the timing of recognition.”