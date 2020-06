Er waren al hints dat er een aankondiging van Crash Bandicoot 4 nabij was, maar nu er ook screenshots gelekt zijn, kan Activision niks anders dan de komst te bevestigen.

Op het officiële Twitter-account van de bekende Bandicoot is nu bevestigd dat op 22 juni om 17:00 (Nederlandse tijd) de officiële onthulling is van Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Als we de geruchten mogen geloven zal de game op 9 oktober naar de PlayStation 4 en Xbox One komen. Of dat echt waar is, horen we binnen 24 uur!