Crash Bandicoot 4: It’s About Time voorzien van een classificatie

Gisteren leken we al een hint te krijgen dat er een aankondiging van een Crash Bandicoot nabij is. Nu is de game Crash Bandicoot 4: It’s About Time geclassificeerd.

De game komt volgens het Taiwanese Digital Game Rating Committee naar de PlayStation 4 en Xbox One. De game wordt ontwikkeld door Toys for Bob en moet officieel nog onthuld worden. Er staat echter wel al een kleine omschrijving van de game op de site van het bedrijf. Daarin staat:

“Crash is relaxing and exploring his island in his time, 1998, when he finds a mysterious mask hidden away in a cave, Lani-Loli. The mask is one of the Quantum Masks and apparently knows Aku-Aku, Crash’s mask friend! With the Quantum Masks returning and a Quantum Rift appearing near our heroes, they decide to bravely head through to different times and dimensions to stop whoever is responsible.”