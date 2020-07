Crash Bandicoot 4: It’s About Time krijgt géén microtransacties, aldus ontwikkelaar

Gisteren konden we melden dat Crash Bandicoot 4: It’s About Time microtransacties leek te bevatten. Ontwikkelaar Toys for Bob heeft deze berichten nu echter ontkracht.

Via Twitter wilde de studio kraakhelder maken dat hun spel geen in-game aankopen zal bevatten. Ook maakten ze nog even melding van de exclusieve skins die in alle digitale edities van de game zullen zitten.

Dit belooft echter niet dat er nooit microtransacties in de game zullen komen. In het verleden werden die bij bepaalde games weken na release nog toegevoegd.