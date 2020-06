Crash Bandicoot 4: It’s About Time bevat meer dan 100 levels

Fans van Crash Bandicoot zullen zich flink wat tijd zoet kunnen houden met Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

De game zal namelijk meer dan 100 levels bevatten. Dit blijkt uit een email van retailer GameStop, waarin nieuwe details over de game aan het licht zijn gekomen.

Dankzij screenshots van de mail op Twitter weten we dus dat we ons niet zorgen hoeven te maken dat we de game snel uitgespeeld hebben.

100+ LEVELS??? THAT $60 PRICETAG MAKES ALL THE MORE SENSE NOW, DANG THIS IS N. SANE pic.twitter.com/a6bCJNMr8t — Broski (@BroskiBae) June 26, 2020

Crash Bandicoot 4: It’s About Time komt op 2 oktober naar de PlayStation 4 en Xbox One. Grote kans dat de game ook naar andere platformen zal komen, maar daar is Activision zich nog in aan het verdiepen.