Coronavirus zorgt voor stijging in verkoop consoles

Doordat er wereldwijd veel mensen thuiszitten door het coronavirus zijn de consoles niet meer aan te slepen.

Het is misschien niet het goede nieuws dat we hoopten, maar het is ook wel eens leuk om iets positiefs te horen vanwege het virus. Mensen die thuiszitten willen zich immers vermaken en waarmee kan dat nou beter mee dan gamen?!

Zo was vooral de Nintendo Switch de afgelopen weken niet aan te slepen en is het maar moeilijk om aan een exemplaar te komen. Zo proberen handelaren de speciale Animal Crossing editie voor ongekend hoge prijzen aan de man te krijgen. Ook de PlayStation 4 en Xbox One kennen een ongelofelijk goede maand maart.

Also something pretty interesting

I THINK this month had the highest % of Switch Lite sales ever

Had the Lite not existed overall Switch sales would have been nowhere near what we will see. Shortages in US for Standard Model are severe

— Benji-Sales (@BenjiSales) March 31, 2020