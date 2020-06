Control komt naar PlayStation 5 en Xbox Series X

Terwijl we nog aan het bijkomen zijn van het PlayStation 5 event laat Remedy via social media weten dat hun game Control ook naar de next-gen consoles zal komen.

Het blijft echter nog wel de vraag of de game alleen naar de PlayStation 5 en Xbox Series X komt of dat eigenaren van de huidige generatie console gewoon een update krijgen, waardoor ze hem op hun nieuwe console kunnen spelen.

We’re glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020