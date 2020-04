Console spelers stoppen met cross-play van Call of Duty: Warzone vanwege valsspelende pc spelers

Console spelers van Call of Duty: Warzone melden zich af voor cross-play met pc gebruikers in een poging het groeiende aantal valsspelers te ontlopen.

Eerder deze week bevestigde ontwikkelaar Infinity Ward dat ze wereldwijd zeventigduizend verbanningen hebben uitgedeeld als deel van hun “zero tolerance” beleid richting valsspelers.

“We hebben nu wereldwijd meer dan zeventigduizend verbanningen uitgedeeld om #Warzone te beschermen tegen valsspelers,” melde de studio in een tweet. “We blijven toegewijde beveiliging updates inzetten en werken doorgaans om in-game rapporteren (van valsspelers) te verbeteren.

We’ve now issued over 70,000 bans worldwide to protect #Warzone from cheaters. We’re continuing to deploy dedicated security updates and work continues on improving in-game reporting. We’ll share more details soon. We are watching. We have zero tolerance for cheaters.

