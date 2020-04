Column-Nation: De moeilijkste Mario levels

Afgelopen week kwamen berichten naar buiten over mogelijke remasters van oude Mario games. Tijd dus om deze af te stoffen en jullie voor te bereiden op het ergste.

Welke Mario levels zijn het moeilijkst?

Met zoveel tijd over tegenwoordig leek het me leuk om weer eens wat oude consoles van zolder te halen en de Nintendo Switch Online bibliotheek in te duiken. Ik heb zo goed als iedere reguliere Mario game wel eens gespeeld. Tijdens het spelen kwamen er weer veel herinneringen naar boven over een aantal vreselijke levels. Hieronder komen een aantal van mijn persoonlijke favorieten (en blijkbaar ook van velen andere op internet).

Super Mario Bros 3 (Nintendo Entertainment System)

Veel levels in Super Mario 3 zitten heel goed in elkaar. Bij veel van deze werelden vlieg je er soms letterlijk doorheen. Echter zitten er ook een aantal bij waarin de frustratie hoog kan oplopen. Het airship level uit wereld 8 mag zeker in dit lijstje. De combinatie van tactisch geplaatste vijanden die botten gooien en het automatisch doorgaan van dit level maken het erg lastig allemaal. Je kunt deze game naast de NES ook digitaal spelen via Nintendo Switch Online.

Super Mario World (Super Nintendo Entertainment System)

Deze game had iets extra’s, namelijk de sterrenwereld en daarna nog de speciale levels. Stuk voor stuk hele lastige en frustrerende levels. Daarbij had ieder level in deze wereld ook zijn eigen moeilijkheid en thema. Een manier om alle technieken die je had geleerd nog eens te herhalen op een manier waarbij de controller nog weleens het raam uit wilde.

Super Mario 64 (Nintendo 64)

Super Mario 64 was in vergelijking met de vorige games een stuk minder lastig. Het ging vooral om het speelplezier en het behalen van die 120 sterren. Voor die tijd was het spelen van 3D games wel een hele nieuwe ervaring en daardoor zat de lastigheid hem vooral in het leveldesign. Als ik het nu nog eens speel, merk ik dat het allemaal veel gemakkelijker gaat. Echter waren sommige rode munten opdrachten in deze game wel pittig, met name ‘Wing Mario over the rainbow’. Dit level was vooral lastig door de camera en de flinke consequentie waneer je faalde. Als het niet lukte viel je namelijk helemaal buiten het kasteel in het water.

Super Mario Sunshine (Nintendo GameCube)

Wat was Super Mario Sunshine toch een geweldige game. Nintendo durfde met deze game alles anders te doen, zelfs de sterren moesten plaatsmaken voor zonnetjes. Er waren flink wat levels die mij erg boos maakten, maar het pinball level was toch wel het toppunt van frustratie. Het begon al met de camera in dit level die totaal niet deed wat je wilde. Vervolgens kwam het grotendeels aan op geluk om in de juiste vakjes terecht te komen en tot overmaat van ramp moest je helemaal opnieuw beginnen als het niet lukte om in één van de vakjes te landen.

Eervolle vermeldingen voor eigenlijk alle levels die gehaald moesten worden via Shadow Mario.

Wat zijn jouw favoriete/meest gehate levels?

In mijn volgende column zal ik de andere Mario levels op de Wii, WiiU en de Nintendo Switch bespreken. Misschien hebben jullie al tips welke games en welke levels ik moet gaan spelen? Laat het hieronder weten, ik ben benieuwd naar jullie frustraties.