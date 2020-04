Cold Symmetry kondigt Mortal Shell aan

Vandaag verscheen er een aankondigingstrailer op YouTube van Mortal Shell, een action RPG van de jonge studio Cold Symmetry.

Over de studio is nog weinig bekend, behalve dat de kern bestaat uit vier veteranen uit de game-industrie en dat het in 2017 werd opgericht. Ze kwamen vandaag geheel onverwachts met een aankondigingstrailer van Mortal Shell, een spel dat qua gameplay én sfeer veel overeenkomsten lijkt te hebben met de Dark Souls-reeks. Donkere schaduwen, een nachtmerrie-achtige sfeer, ridders in hun harnassen; het lijkt inspiratie op de doen uit de Dark Fantasy-wereld waar FromSoftware zo bekend mee is geworden. Ook de omschrijving lijkt daarbij te passen: ‘je geestelijke gezondheid en veerkracht test in een verbrijzelde wereld’. Dat klinkt veelbelovend!

Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt, maar we weten wel dat spel wordt ontwikkeld voor de PC, Xbox One en PS4. Ook zal er binnenkort een bèta gelanceerd worden.