Codemasters zet Schumacher in de spotlight in F1 2020

Codemasters eert de huidige F1 World Championship-recordhouder met een gedetailleerde blik op de auto’s en prestaties van Michael Schumacher.

In deze splinternieuwe in-game trailer staan de spotlights gericht op de F1 2020 Deluxe Michael Schumacher Edition, de officiële videogame van het 2020 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. De grootste F1-coureur aller tijden wordt herinnerd middels een combinatie van fotomateriaal uit de archieven en nieuwe F1 2020-gameplay.

In deze speciale editie van de game hebben spelers de mogelijkheid om in vier van Schumachers meest iconische auto’s uit de 90’s en 00’s te rijden:

• 1991: Jordan 191 – De auto die Michael’s carrière lanceerde. Er werd voor het eerst in deze smaragdgroene auto gereden tijdens de Belgische Grand Prix van 1991.

• 1994: Benetton B194 – Uit het seizoen waarin Michael zijn eerste wereldkampioenschap won. Hij won zes van de zeven eerste races.

• 1995: Benetton B195 – Michael won zijn tweede en Benetton’s eerste (en enige) wereldkampioenschap met deze auto. Een klasse apart.

• 2000: Ferrari F1-2000 – Deze legendarische auto heeft 10 pole positions en 10 race-overwinningen op zijn naam staan. Bovendien werd hiermee Ferrari’s eerste wereldkampioenschap sinds 1979 veiliggesteld.

De F1 2020 Deluxe Schumacher Edition biedt niet alleen drie dagen eerder toegang tot de volledige game, maar wordt ook geleverd met exclusieve kleurstellingen voor auto’s en aanpassingsmogelijkheden voor de coureur, waaronder een unieke podium celebration.

Spelers die de F1 2020 Seventy of Deluxe Schumacher Edition aanschaffen krijgen toegang tot de Ferrari F2004. Michael heeft zijn zevende, recordbrekende overwinning in deze auto behaald. Deze werd in de F1®-franchise geïntroduceerd in 2017 en is sindsdien uitgegroeid tot een echte favoriet onder de fans. Bovendien is de auto voorzien van een update: Zo staat er #1 op de nosecone afgebeeld en is Schumacher’s naam in de hoofdsteun weergegeven.

Lee Mather, F1® Franchise Game Director bij Codemasters, laat in een reactie weten:

“Als onderdeel van de zeventigste verjaardag van F1 zagen wij de uitgelezen mogelijkheid om de meest succesvolle wereldkampioen aller tijden te eren. We kunnen niet wachten om spelers achter het stuur van de Jordan 191 en Benetton B194 te laten kruipen in de F1-serie. Onze fans hebben er lang om gevraagd, samen met twee andere iconische auto’s van Michael. Het is geweldig dat we dit legendarische viertal nu kunnen toevoegen aan onze game.”

De F1 2020 Deluxe Schumacher Edition wordt uitgebracht op 7 juli 2020 voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De reguliere versie volgt drie dagen later.