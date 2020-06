Codemasters wil in de toekomst VR gaan gebruiken in F1-games

Wanneer Codemasters VR in hun F1-games gaat gebruiken, is niet bekend, maar de ontwikkelaar is van plan dit in de toekomst te gaan doen.

In een gesprek met PSX-sense laat Lee Mather, game director van F1 2020, weten dat daar regelmatig naar gevraagd wordt en dat het iets is waar men in de toekomst mee wil werken.

Het is dus niet duidelijk wanneer dit precies moet gaan gebeuren en de director laat weten dat dit in ieder geval niet dit jaar zal gebeuren, maar dat er wel een streven is.

Volgens Mather moet men ook met een ander bedrijf gaan samenwerken om het mogelijk te kunnen maken. Zo deed Codemasters dit om split-screen te kunnen implementeren. Aangezien het veel werk is, zoekt men ook een zelfde oplossing voor VR.

We zijn overigens ook benieuwd of de toekomstige F1-games helemaal in VR speelbaar worden of dat het een gedeelte van de game is (net als Dirt Rally). Hierop is nog geen antwoord gegeven, maar uiteraard zullen we het allemaal op de voet voor jullie blijven volgen!