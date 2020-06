Codemasters heeft WRC licentie vanaf 2023 terug

Terwijl Kylotonn Games en Bigben op de goede weg zaten met hun WRC-games zal over drie jaar de licentie weer in handen zijn van Codemasters.

GamesIndustry.biz meldt dat ontwikkelaar achter de Dirt serie vanaf 2023 na 21 jaar weer in handen heeft. De laatste game die gebruik maakte van de licentie is Colin McRae 3 dat in 2002 verscheen.

Eerder dit jaar kondigde Bigben nog aan dat er meerdere WRC-games in ontwikkeling waren, waarvan de eerste (WRC 9) dit jaar op zowel de huidige generatie als volgende generatie zal komen.

Codemasters zal de licentie in ieder geval tot en met 2027 weer in handen hebben. We zijn erg benieuwd waar men de licenties voor gaat gebruiken. Wellicht een nieuwe Dirt Rally?