Close to the Sun vanaf vandaag beschikbaar op Steam

First-person horrorgame Close to the Sun is vanaf vandaag te koop via Steam. Dit heeft uitgever Wired Productions bekendgemaakt middels een persbericht.

Het spel was eerst voor PC-spelers verkrijgbaar via de Epic Game Store. Nu is Storm in a Teacup’s nieuwe project ook verkrijgbaar op Valve’s downloadservice. Deze heeft een vraagprijs van 19,99 euro. Echter zal het spel vanaf vandaag een week lang met 25% korting te verkrijgen zijn.

Ben je geen PC-gamer? Dan is het spel ook verkrijgbaar voor de PS4, Xbox One en Switch.