Cliff Bleszinsky geeft zijn fouten toe

Cliff Bleszinsky, ook wel bekend als Cliffy B is een vrij bekende game ontwikkelaar. Hij is vooral bekend als het meesterbrein achter de eerste 3 geweldige Gears of War games bij Epic Games.

Na Gears of War 3 besloot hij Epic Games te verlaten en zijn eigen studio te beginnen in 2014 genaamd BossKey Productions. Het eerste spel dat hij uitbracht was Lawbreakers. Het spel zelf kreeg redelijke recensies. Maar helaas werd de hoeveelheid spelers die het spel speelden steeds minder. In hoop om meer spelers aan te trekken werd het spel “free to play” maar dat veranderde niet veel en het spel werd voor dood achtergelaten.

Na Lawbreakers werd alle focus op een nieuwe battle royale spel genaamd Radical Heights gelegd. Helaas leverde dit spel ook geen succes op en moest de studio zijn deuren sluiten.

Nadat de studio verloren is gegaan heeft Cliff Bleszinsky toegegeven dat het een fout was om Lawbreakers als een exclusive op de Playstation uit te brengen. Hij was namelijk erg bekend bij de Xbox community vanwege de Gears franchise. Wie weet was Lawbreakers misschien meer geliefd bij Xbox spelers?