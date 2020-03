Cities: Skylines is gratis speelbaar via Steam

De Sim City look-a-like is het gehele weekend gratis te proberen. Dus pak je kans en ga toch (een soort van) de stad in tijdens de quarantaine.

Vanaf nu tot en met zondag avond is de city-builder van Paradox Interactive gratis uit te proberen. Een mooie kans! De game is erg te vergelijken met Sim City en doet sommige dingen zelfs beter (zoals er anno 2020 goed uit zien).

Mocht je het een toffe game vinden dan hebben we nog meer goed nieuws; hij is fors in de aanbieding, waardoor je maar €5,59 hoeft te betalen! Ook is de DLC in de aanbieding. Een hoop uren speelplezier, voor een kleine prijs.