Cheaters Call of Duty Warzone moeten het tegen elkaar opnemen

Infinity Ward laat duidelijk weten niet gediend te zijn van alle cheaters in Call of Duty Warzone. Er zijn er al ruim 70.000 voorzien van een ban, maar dat lijkt niet voldoende om ze tegen te houden.

Onder het mom ‘als je ze niet kan verslapen, kun je het proberen ze elkaar te laten verslaan’ heeft Infinity Ward een list bedacht om deze cheaters aan te pakken.

De nieuwe update voor de shooter brengt een hoop kleine toevoegingen aan de game. Om te beginnen krijgen spelers een melding als cheaters (die zijzelf hebben aangegeven) ook daadwerkelijk een ban ontvangen. Alhoewel de tools ervoor nog schaars zijn, kun je dit wel doen door naar de ‘recente ontmoete spelers’ sectie te gaan en ze daar te melden. Of via een makkelijker manier door ze gewoon via de killcam aan te geven.

Een andere optie die de update brengt, is het feit dat gemelde cheaters in een groep worden gegooid met andere cheaters. Daarnaast zegt Infinity Ward dat hiermee de kous nog niet af is en met meer maatregelen te zullen komen. Wat precies is overigens niet bekendgemaakt.