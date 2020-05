Cate Blanchett speelt mogelijk rol in Borderlands-film

Actrice Cate Blanchett, bekend van films als Thor: Ragnarok en de Lord of the Rings-trilogie, speelt wellicht een rol in de aankomende Borderlands-film.

Dit beweert filmsite Variety op basis van externe bronnen. Blanchett zou de rol van Lilith gaan vertolken, een van de speelbare personages uit de Borderlands-reeks. Het management van de actrice heeft echter nog niks bevestigd, dus een korrel zout is aan te raden.

De Borderlands-film werd voor het eerst in 2015 genoemd. Vorig jaar gaf productiestudio Lionsgate aan dat het project nog steeds in ontwikkeling is. De regie zou worden gedaan door Eli Roth, bekend van de Hostel-films en het recentere The House with a Clock in its Walls.