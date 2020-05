Captain Tsubasa: Rise of New Champions verschijnt op 28 augustus

De nieuwe arcade voetbalgame Captain Tsubasa: Rise of New Champions, die spelers toelaat in de voetbalschoenen te kruipen van hun favoriete personages uit de iconische franchise, verschijnt op 28 augustus 2020.

Van de game verschijnen er meerdere versies waaronder de Standard, Deluxe, Collector’s, Champion en Legends Editions die allen met een pre-order bonus komen, tot 28 september via digitale platformen en deelnemende retailers.

De nieuwste trailer onthult meer over de vijf iconische nationale teams: Frankrijk, Uruguay, Engeland, Nederland en Italië.

• Deluxe Edition : Standard Edition + Season Pass

• Collector’s Edition : Deluxe Edition + Exclusive Tsubasa Ozora JR Figurine + Illustration + verzamelkaarten + Steelbook + patches

• Champions Edition*: Collector’s Edition + gepersonaliseerd truitje

• Legends Edition*: Champions Edition + Tsubasa-voetbaltafel gefabriceerd door René Pierre

Captain Tsubasa: Rise of New Champions is in ontwikkeling voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One.