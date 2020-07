Captain America crossover in fortnite

Fortnite staat bekend om allerlei crossovers. We hebben talloze crossovers gehad. En de volgende lijkt Captain America te zijn.

Dit is nog niet bevestigd maar het ziet er wel naar uit. De informatie komt van een dataminer genaamd vastblast. Alhoewel het nog naar een gerucht is lijkt het er wel op dat Epic Games Captain America binnenkort zal toevoegen aan het spel.

We hebben al eens eerder superhelden gekregen in fortnite. Met de meest recente Deadpool als voorbeeld. Maar op dit moment lijkt niks bevestigd te worden totdat Epic Games bereid is de personage volledig uit te brengen.