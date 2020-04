Capcom’s Deep Down was bijna klaar voor het geannuleerd werd?

Capcom’s Deep Down is een game die met veel bombarie werd aangekondigd tijdens de onthulling van de PlayStation 4, maar steeds verder in de achtergrond verdween.

De game zou een free-to-play co-op dungeon-crawling RPG worden en wist veel gamers enthousiast te maken. Echter werd het na de onthulling steeds stiller rondom het project. Tot dat we eind vorig jaar te horen kregen dat het team achter deze game al uit elkaar was en dat de game op de plank was beland. Ondanks dat producer Ono positief probeerde te blijven, lijkt het erop dat de game het daglicht niet gaat zien.

Volgens VGC wordt het verhaal nog vreemder, want bronnen zouden namelijk gemeld hebben dat voordat de game geannuleerd werd dat deze al nagenoeg klaar zou zijn.

Het zal fans in ieder geval niet in de koude kleren gaan zitten. Wat vinden jullie van de keuze van Capcom om niet door te zetten met deze game? Laat het ons weten in de reacties!