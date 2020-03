Capcom meldt dat de fysieke exemplaren van Resident Evil 3 misschien niet op tijd zijn

De titel zegt het al en de reden had je al geraden; Corona.

Via social media verspreid Capcom dit bericht:

“Zoals we allemaal weten, het coronavirus (COVID-19) heeft een grootse impact en de Europese overheden hebben verschillende restricties opgelegd om verdere verspreiding te voorkomen.

De wereldwijde resleasedatum voor Resident Evil 3 blijft 3 april 2020, maar sommige Europese markten zullen misschien vertragingen in bezorgingen of beschikbaarheid van fysieke goederen, inclusief disc copies van games, ervaren.

We volgen de officiële richtlijnen op de voet om de veiligheid van onze fans, medewerkers en partners voorop te zetten. Zodoende hebben we regelmatig contact met onze lokale distributeurs en retail partners in elke markt om de game beschikbaar te maken zo snel als de lokale import condities dat toelaten. Check alsjeblieft bij je lokale verkoper voor verdere updates over de individuele orders en beschikbaarheid van Resident Evil 3 fysieke games en collector’s editions.

We doen ons best om je op de hoogte te brengen van grote veranderingen, en dank je voor je geduld. In de tussentijd, we hopen dat jij en je dierbare veilig blijven.

-Het Capcom Europa Team”

Dit is een eigen vertaling, voor het origineel kan je hier terecht. Ondertussen is er een demo en blijkt het mes onverwoestbaar!