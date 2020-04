Capcom is bezig met een remake van Resident Evil 4

Er is een remake van Resident Evil 4 in ontwikkeling met een lancering gepland in 2022.

De remake wordt ontwikkeld door M-Two, een in Osaka gevestigde studio die opgericht is door Tatsuya Minami, het voormalige hoofd van PlatinumGames.

Het team werkt al aan het project sinds 2018, maar net als bij de remake van Resident Evil 3 zal het team worden geholpen door andere divisies van Capcom.

De oorspronkelijke regisseur van Resident Evil 4, Shinji Mikami, heeft bedankt voor de mogelijkheid om dezelfde rol te vervullen. Hij heeft wel zijn zegen gegeven en zal eventueel advies geven bij de ontwikkeling.

Afgelopen week bracht Capcom een enquête uit om feedback te krijgen van de fans wat betreft de toekomst van de serie. In het bijzonder wilde ze weten of men liever remakes of originele titels zouden willen spelen in de toekomst.

Kijken jullie uit naar deze remake? Of zijn jullie meer nieuwsgierig naar het volgende deel in de serie? Laat het weten bij de reacties!