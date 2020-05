Call of the Sea is een avonturengame in de jaren ’30

Raw Fury en Out of the Blue hebben de horror avonturengame Call of the Sea aangekondigd tijdens de Inside Xbox.

In de game beleef je de avonturen van Norah, die de zeeën overgaat om op zoek te gaan naar haar man die verdween tijdens een expeditie. Ze komt echter op een heel andere eiland terecht en komt daar wat overblijfsels van een oude beschaving tegen. Echter zou dit weleens iets te maken kunnen hebben met de verdwijning van haar man.

Call of the Sea verschijnt eind dit jaar voor Steam, Xbox One en Xbox Series X.