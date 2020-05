Call of Duty WWII is een van de PlayStation Plus games voor juni

Sony viert volgende maand het tien jarige bestaan van PlayStation Plus. Het is nog niet bekend hoeveel games er in juni ‘gratis’ worden weggegeven, maar we weten dat Call of Duty WWII er één van is.

Call of Duty WWII werd met gemixte gevoelens door de fans ontvangen, maar werd door ons eigenlijk als vrij positief ervaren. Eigenlijk vinden wij ook niet dat je een reden van klagen hebt als je een game ‘gratis’ kunt proberen.

Deze maand waren het Farming Simulator 19 en Cities: Skyline en blijkbaar zagen de fans het niet zitten om hun eigen stad te bouwen of een leven op de boerderij.

Op Call of Duty WWII zul je overigens ook niet tot volgende week dinsdag hoeven wachten, want de game kun je morgen al uit de PlayStation Store halen.

PS Plus members: Call of Duty: WWII is part of the monthly games lineup for June, and will be available for download starting May 26.

We’ll share additional details of our monthly lineup later this week. Enjoy! pic.twitter.com/ECVwca1cXq

— PlayStation (@PlayStation) May 25, 2020