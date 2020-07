Call of Duty Warzone update verwijdert 200 man Battle Royale

De 200 man Battle Royale was een tijdelijke modus in Call of Duty Warzone. Echter hadden we niet verwacht dat de modus al na een week het veld moest ruimen.

In een nieuwe update heeft Infinity Ward de tijdelijke modus weer verwijderd. Je kunt wel met quads spelen, maar dan alleen met 150 spelers.

A playlist update for #Warzone is going out now across all platforms! This update removes the BR 200 playlist, adds BR Quads back into the submenu, and brings BR Stimulus Trios into the mix! — Infinity Ward (@InfinityWard) July 8, 2020

Naast de vertrouwde modus kunnen spelers nu ook meedoen aan Battle Royale Stimulus Trios. Als je de game al een tijdje gespeeld hebt, zou dat bekend moeten klinken. In Stimulus is de Gulag verwijderd en kun je jezelf weer tot leven brengen door genoeg cash te hebben. Als je 4500 dollar op zak hebt, kun je gelijk weer deelnemen aan de strijd. Eerder was deze versie al speelbaar in de solo-variant. Je zult dus als team goed moeten nadenken of je voor die Loadout Drop gaat of toch je geld bewaart om jezelf te kunnen reviven.

Call of Duty: Warzone en Modern Warfare bevinden zich op dit moment in het vierde in-game seizoen. Verwacht wordt dat Season 5 wat veranderingen aan de map gaat brengen. Zo zou het stadion open gaan en komt er een rijdende trein in Verdansk.