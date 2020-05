Warzone krijgt Plunder Blood Money; Modern Warfare 24/7 shipment

Infinity Ward heeft Call of Duty Warzone en Modern Warfare voorzien van een update. Deze voegt onder andere een nieuwe versie van Plunder toe.

Plunder Blood Money Trios komt in de plaats van de reguliere Plunder modus uit Warzone. In de nieuwe modus krijgen spelers meer geld uitbetaald voor het vermoorden van andere spelers.

Qua Battle Royale verandert er helaas nog niks. Fans wachten al een tijdje op duos voor de Battle Royale, maar deze week moeten zij het nog doen met solo, trios en quads.

Modern Warfare eigenaren krijgen een aantal aanpassingen in de playlist en die heeft Infinity Ward handig samengevat op Twitter.

Playlist Update! -Replacing Plunder Trios with Blood Money Trios -Disabled helicopters in BR -Removing: GW Reinfected, Cranked 3v3 Gunfight, Ground War -Shoot the Ship becomes Shipment 24/7 -Gun Game becomes Gun Game Reloaded -Adding Demolition -Adding Boots on the Ground War pic.twitter.com/pG7F0a22np

Daarnaast laat de ontwikkelaar weten dat ze ter compensatie van de bugs die ze dit weekend hebben verholpen er dubbele XP tot vrijdag 8 mei te verdienen is.

As a token of our appreciation for your patience while we worked on a few bugs over the weekend, we’ve turned on 2XP, 2X Weapon XP, and 2X Tiers, live now until Friday, May 8th! pic.twitter.com/R1Vjbyp1KS

— Infinity Ward (@InfinityWard) May 5, 2020