Call of Duty Warzone patch nerfed RPG en dual Rennetis

Call of Duty Warzone heeft weer een nieuwe patch gekregen. De patch zorgt er onder andere voor dat de RPG en dual Rennetis generfed worden, maar ook nieuwe loot brengt.

De update is wel pittig, want het zal maar liefst 30GB aan vrije ruimte vereisen. De update brengt daarentegen ook de twee nieuwe maps: Hardhat (6v6) en Aisle (2v2 en 3v3).

In Warzone keert de traditionele solo modus terug en is Blood Money Quads aan de playlist toegevoegd. In de Buy Station kun je nu een nieuwe Armor Box kopen, die je hele team van ammunitie voorziet. Dit komt wel in plaats van de Shield Turret.

Daarnaast is er ook een hoop nieuwe loot te vinden, namelijk de legendary SKS blueprint, net als blauwdrukken van de AX-50, Kilo 141, FAL, MP7 en AUG. De Gulag zal overigens ook worden voorzien van SMG’s en assault rifles.

Ook keert de Most Wanted contract weer terug, maar niet meer in plaats een van de al bestaande contracts. Er is overigens weinig aan veranderd, alleen de tijdsduur ervan is verkort van vijf naar drie minuten.

Nu komen we eigenlijk bij het meest interessantste gedeelte van de update, namelijk het nerfen van wapens. De RPG zal namelijk minder ‘splash damage’ aan spelers met volle armor geven. Ook de akimbo Renetti is generfed en geeft minder schade en het vuren ‘vanuit de heupen’ is meer verspreid.

De Fal en Scar hebben daarentegen een boost gekregen qua ADS, waardoor ze misschien wel aantrekkelijker worden om in Warzone te gebruiken.