Na dat Season 4 werd uitgesteld en sinds vanochtend dan eindelijk te spelen is, heeft Infinity Ward onthuld wat de patch aan Warzone toe zal voegen.

De patch is overigens best pittig qua grootte, namelijk 32,5GB op de PS4, 44,4GB op Xbox One en 40GB (45GB voor de premium versie) op de pc. Het feit dat de patch zo groot is heeft een goede reden, want deze probeert er voor te zorgen dat de algehele grootte van de game iets gereduceerd wordt en ook dat van patch. Alhoewel je dus meer dan 30GB binnenhaalt, zal de grootte van de game maar 4GB groter worden.

Er is echter al wel een bug gevonden, waarin wordt gemeld dat de patch 84GB groot is. Activision weet hiervan af en zegt bezig te zijn met een oplossing.

In-game events Warzone

Dan komen we nu eindelijk aan het belangrijkste gedeelte, namelijk de inhoud van de patch. Een van de grote veranderingen aan Warzone zijn in-game events. Daar zijn er drie verschillende van, namelijk: Jailbreak, Fire Sale en Supply Chopper. Deze events vinden plaats tussen de loadout drop en het sluiten van de Gulag.

Bij Jailbreak keren alle spelers die dood zijn weer terug. Inclusief degene die zich in de Gulag bevinden, maar ook degene die deze niet hebben gewonnen. Zo lang je blijft rondhangen, krijg je een tweede kans

Tijdens Fire Sale krijgen spelers flinke kortingen in de Buy Stations. Zo kunnen ze spelers terug laten keren zonder er voor te hoeven betalen of 80% korting scoren op de andere items (behalve de loadout drop). Fire Sale duurt slechts 60 seconden dus verwacht hevige gevechten rond de Buy Stations.



Supply Chopper is een PvE event waarin een bepantserde helikopter Verdansk binnenvliegt. Deze helikopter brengt veel loot met zich mee, die je uiteraard kunt claimen door de helikopter neer te halen. Deze heeft echter een behoorlijke healthbar, maar zal niet terugschieten. Ook blijven ze maar een korte tijd rond circuleren, ongeacht of hij ook daadwerkelijk wordt neergeschoten.

Extra contract en nieuwe variatie

Naast events is er ook een nieuwe Contract aan Warzone toegevoegd, namelijk Contraband. Deze verschijnen soms op de plek van een al reeds voltooide contract en hebben de vorm van een koffer. Zodra je deze hebt opgepakt, zul je die naar een helikopter locatie (die aangegeven wordt op de kaart) moeten brengen om de missie te voltooien. Het is overigens erg interessant om dit te doen, aangezien je bij het voltooien ervan blauwdrukken krijgt net als in Bunker 11.

Tot slot is er ook een nieuwe variatie aan Warzone gebracht (Warzone Rumble). Dit is een 50v50 versie van de modus, inclusief respawns, voertuigen en loadouts. Dit zal overigens niet ten koste gaan van de huidige playlists (Solo, Duos, Trios en Quads).

Call of Duty Modern Warfare

Naast Warzone brengt de patch ook wat kleine veranderingen aan de multiplayer van Call of Duty Modern Warfare. Zo is de map Barakett Promenade aan Ground War toegevoegd en Scrap Yard aan de reguliere MP modi. Laatstgenoemde heeft overigens ook een 24/7 playlist gekregen.