Call of Duty Warzone laat trio’s terugkeren

Call of Duty Modern Warfare Season 3 introduceerde squads van vier man in plaats van drie, maar die laatstgenoemde is ook weer toegevoegd.

Spelers die normaal met zijn tweeën of drieën spelen, gaven hun feedback over de modus en dat heeft de ontwikkelaar doen besluiten om trio’s terug te laten keren. Dit is overigens alleen voor de Battle Royale modus, bij Plunder is het nog wel gewoon vier spelers.

Naast trio’s komt binnenkort ook nog duo’s, iets wat vandaag ‘per ongeluk’ door Infinity Ward werd gemeld. Dit zal overigens later in Season 3 moeten gebeuren.