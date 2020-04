Call of Duty Warzone krijgt nieuwe contract Most Wanted

De update van Call of Duty: Warzone van vandaag voegt onder een nieuw soort contract naar de game. Deze heet Most Wanted en is erg interessant.

In Most Wanted maak je van jezelf een doelwit voor alle teams in Verdansk. Mocht je dit weten te overleven, verdien je niet alleen wat cash, maar ook al je gevallen teamgenoten zullen weer terugkeren. De contract is speelbaar in Battle Royale solo’s, trio’s en quads en in Plunder trio’s. Hoe deze contract in solo’s gaat werken, is nog niet helemaal bekend.

Ook voor Modern Warfare brengt de update wat kleine aanpassingen en toevoegingen. Zo keert Shoot the Ship als playlist terug en dat is een mix van Shoot House en Shipment 24/7.

Daarnaast kun je nu ook de MK9 Bruen LMG aan je arsenaal toevoegen. Deze kun je aanschaffen door middel van de Encryption bundel of de uitdagingen te voltooien die in het wapenmenu staan. Ook worden er een aantal blueprints aan de multiplayer toegevoegd, waaronder die voor de Krueger, de Caldera Legendary en meer.

Tot slot staat er ook nog een dubbel XP weekend in de planning. Deze start op 1 mei 17:00 en eindigt maandag 4 mei om dezelfde tijd. Spelers krijgen dan dubbele wapen XP, dubbele XP en dubbele tierprogressie.

Voor de Modern Warfare eigenaren zullen er vandaag overigens twee verschillende updates verschijnen. De eerste is de eerder genoemde update en de andere is een Data Pack. Tijdens de laatste update heb je wel toegang tot Warzone en zodra de update klaar is, moet je eerst de game herstarten om tot alle componenten van de game toegang te krijgen.