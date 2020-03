Call of Duty: Warzone krijgt duos, Quads en meer

We blijven nog even bij de Call of Duty Modern Warfare/ Warzone lek. Uit dezelfde bestanden blijkt dat er nog een aantal interessante playlists aan Warzone worden toegevoegd.

Wederom is het Reddit-gebruiker Senescallo die informatie over de Battle Royale modus uit de update bestanden van Call of Duty Modern Warfare wist te halen. Daarin staan onder andere verwijzingen naar nieuwe maps, wapens en operators, maar dus ook voor nieuwe playlists voor Call of Duty Warzone.

In totaal zouden er zeven verschillende playlists voor Warzone in de planning staan, namelijk:

Battle Royale Duos – Speel de modus met twee spelers

Battle Royale Quads – Speel de modus met vier spelers

Battle Royale High Action – Een versie van Warzone waarin de gaskring sneller inkrimpt

Battle Royale Shotty Snipers – Een versie van Warzone met alleen shotguns en snipers

Battle Royale One Shot – Een versie van de Battle Royale modus met alleen one-shot headshots en geen loadout drops

Realism Battle Royale – Vergelijkbaar met Realism modus in de multiplayer waarin spelers een gedeelte van de HUD zien

Hardcore Battle Royale – Vergelijkbaar met de Hardcore modus uit de multiplayer, waarin ook vriendelijk vuur toebehoort

Het is natuurlijk nog even afzien of deze playlists steeds afgewisseld worden, zoals met 24/7 shipment en 24/7 Shoot House of dat ze geleidelijk aan worden toegevoegd. Zodra we er iets over horen, laten we je het uiteraard weten!