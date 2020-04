Call of Duty: Warzone bereikt nieuw mijlpaal

Call of Duty: Warzone heeft een nieuwe mijlpaal qua hoeveelheid spelers bereikt. Inmiddels hebben 50 miljoen gamers een sprong in het diepe gemaakt.

Ongetwijfeld helpt het coronavirus hieraan mee, aangezien Warzone free-to-play is en cross-play ondersteunt. Evengoed is het een hele prestatie.

Over 50 million players. Thank you #Warzone players for dropping in with us. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/is2kpgRq6U — Call of Duty (@CallofDuty) April 10, 2020

Eerder deze week ging Season 3 voor Call of Duty Modern Warfare live en deze bracht onder andere vier speler Battle Royale en Plunder met zich mee. In eerste instantie was dit in plaats van trio’s, maar die optie is inmiddels teruggekeerd. Daarnaast ook nog nieuwe wapens, een nieuwe operator en nieuwe maps voor de multiplayer.

Call of Duty: Warzone bereikt in het eerste weekend al 15 miljoen spelers en 10 dagen na launch was dit aantal al verdubbeld. Hebben jullie al een poging gewaagd? Laat het ons weten in de reacties!