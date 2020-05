Captain Price zal, zoals verwacht, zijn opwachting maken in Season 4 van Call of Duty Warzone en Modern Warfare.

Om de huidige Season af te sluiten heeft Infinity Ward dit weekend een dubbele XP Weekend op alles in zowel Modern Warfare en Warzone. Deze start aanstaande vrijdag en zal tot 1 juni duren.

We verwachten de komende dagen nog meer info over het vierde seizoen, maar wellicht dat jullie in de trailer ook nog wat details weten te halen.