[Update]De update die eigenlijk voor gisteravond gepland stond zal later deze week verschijnen. Op Twitter laat Infinity Ward weten van het uitstellen, maar geeft geen reden.

Tonight’s scheduled title update is being delayed and is set to release in the coming days. This update includes our new Operator, Talon, new free modes, and our next free multiplayer map, Khandor Hideout. Please stay tuned for more details and updates on release timing!

