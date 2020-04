Het is weer dinsdag en dat betekent dat Call of Duty Modern Warfare weer voorzien is van een update. Deze verandert voornamelijk wat playlists voor de multiplayer.

De update van vandaag voegt Cranked toe aan de multiplayer, wat ten kosten gaat van de Drop Zone modus. De Cabin Fever 24/7 wordt daarentegen extra toegevoegd. Dit is een mix van diverse modi in allerlei kleinschalige maps (Hackney Yard, Hideout, Rust, Shipment en Shoot House).

De Stir Crazy playlist is net als Realism Ground War verwijderd, net als de Aniyah Palace map uit de Ground War rotatie is gehaald.

A playlist update is rolling out now across all platforms:

– Added Cranked (replaces Drop Zone)

– Cabin Fever 24/7 (Shipment, Rust, Shoot House, Hackney Yard, and Hideout)

– Removing Stir Crazy playlist

– Removing Realism Ground War

– Removing Aniyah Palace from Ground War pic.twitter.com/MB6Iryg8gf

— Infinity Ward (@InfinityWard) April 21, 2020