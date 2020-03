Call of Duty Modern Warfare Season 3 info gelekt

Dataminers weten het ontwikkelaars onmogelijk te maken om nieuwe dingen te onthullen. Zo ook bij Call of Duty Modern Warfare waar informatie over Season 3 is gelekt.

Ze wisten de data van de meest recente update uit te pluizen en hebben wat details voor Season 3 gevonden. Deze brengt twee klassieke maps terug, namelijk Backlot uit de eerste Modern Warfare en Village dat oorspronkelijk in Modern Warfare 3 zat.

Daarnaast zullen er ook weer twee nieuwe wapens (SKS sniper en Renetti handwapen) en twee nieuwe operators (Alex en Ronin). Season 2 komt op 7 april ten einde en dat zal ook de datum worden dat Season 3 online gaat. Althans zo heeft Infinity Ward het in het verleden gedaan.