Spelers van Call of Duty Modern Warfare en Warzone kunnen dit weekend nog even hun Tiers behalen, want vanaf vrijdag verdien je namelijk voor de laatste keer in Season 3 dubbele XP op alles.

Daarnaast is er weer een playlist update verschenen. Hierin is de klassieke Battle Royale Trios vervangen voor Plunder Quad. Battle Royale solo’s, trio’s en quad’s blijven gewoon doorgaan.

Spelers van Modern Warfare zullen ook blij worden als ze de playlist update hebben gezien. 24/ 7 Shipment en 24/ 7 Shoot House zijn apart van elkaar weer toegevoegd.

Ook heeft de ontwikkelaar Gun Game voorzien van een nieuwe twist. De modus is nu tijdelijk ook speelbaar in de Gunfight maps en daar is nu een aparte playlist voor aangemaakt. Daarnaast zijn ook Deathmatch Domination en Drop Zone weer van de partij.

Aankomend weekend is er dus de dubbele XP weekend op alles. Deze gaat morgenavond om 19:00 van start en zal tot maandagavond dezelfde tijd duren.