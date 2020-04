Call of Duty: Modern Warfare 2 Remaster niet in de Russische Playstation Store

De remaster van Call of Duty: Modern Warfare 2 zal vooralsnog niet in de Russische Playstation Store te vinden zijn. Een officiele reden is nog niet gegeven maar we kunnen natuurlijk wel een gokje wagen.

Spelers van het origineel zullen het zich misschien nog wel herinneren; de no-Russian missie. Met een groep Russische terroristen stap je een lift uit op een vliegveld om daar vervolgens een bloedbad aan te richten, zonder reden. Toentertijd is de game al uit de (digitale) schappen gehaald, waarna er een versie zonder deze missie in de plaats kwam.

Het Russische Twitter-account van Call of Duty meld dat SIE (Sony Interactive Entertainment) heeft besloten de game niet in dat land te verkopen. Ze benoemen daarnaast dat er wel een Battle.net en Xbox-versie aan komen.

De Playstation-versie is sinds deze week verkrijgbaar. Het gaat vooralsnog alleen om de campaign. Of er ook een remaster van de multiplayer komt is nog niet zeker. Wij hopen in ieder geval van wel! Xbox en PC-spelers moeten nog even wachten. Zij kunnen vanaf 30 april met de vernieuwde campaign aan de slag.