Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 4 en komt eind deze maand naar de pc en Xbox One.

Het slechts bewaarde geheim van Activision is dus vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PlayStation 4. De game heeft 4K en HDR-ondersteuning. De pc-versie kent onbeperkt framerate en ultrabrede monitor ondersteuning.

De pc en Xbox One-versies zijn overigens nu al te pre-orderen en ook zij krijgen de Demo Team Classic Ghost Bundle, die nu ook voor de PlayStation 4-versie beschikbaar is.