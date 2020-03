Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remastered verschijnt morgen

De kogel is zo goed als door de kerk: Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remastered zal vanaf morgen speelbaar zijn.

Dit nieuws kwam naar boven doordat de Duitse PlayStation Store melding maakte van de remaster. Voor €25 ben je trots eigenaar van de remaster van de singleplayer van Modern Warfare 2.

In de store staan ook de eerste screenshots van de game, die we hieronder voor je hebben toegevoegd.

Daarnaast is er ook al een trailer gelekt waarin ook wordt bevestigd dat spelers een speciale in-game bundel kunnen scoren. Kijken jullie al uit om hier mee aan de slag te gaan?