Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remaster is wellicht veel dichterbij dan we hadden verwacht. Er zijn namelijk hints gevonden naar de remaster.

Het blijkt dat data voor de remaster van de campagne namelijk in de bestanden van de update van vandaag verstopt waren. Reddit-gebruiker Senescallo wist daar een hoop interessante info over de remaster naar boven te halen.

In-game bestanden verwezen namelijk naar een in-game advertentie voor de remaster. Deze bevatten ook banners en zelfs een geüpdatet versie van de cover van de game. De campaign komt met de Underwater Demo Team Classic Ghost Bundle, dat de klassieke Ghost skin heeft, maar ook een blauwdruk voor de M4A1, een voor de M1911 en wat extra cosmetische items.

De bestanden bevatten overigens geen releasedatum of prijs voor Call of Duty Modern Warfare 2 campaign remaster. Ook is nog niet duidelijk hoe spelers deze aan kunnen schaffen. Het zou zo maar kunnen dat hij voor iedereen beschikbaar gesteld wordt die Call of Duty Modern Warfare in huis heeft gehaald.

Hoe dan ook verwachten we dat het niet heel lang gaat duren voordat de remaster komt. De advertenties zullen hoogstwaarschijnlijk in Season 3 in-game getoond worden, dus het lijkt nog maar een kwestie van tijd tot we ermee aan de slag kunnen.